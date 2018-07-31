Украина Из-за дождей в Украине были обесточены 143 населенных пункта

2018-07-31 10:12 87

В течение 30-31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), в результате срабатывания системы защиты линий электропередач, в Украине были обесточены 143 населенных пункта в шести областях.

Как сообщили в ГСЧС, без света из-за непогоды остались 58 населенных пунктов в Тернопольской области, 46 н. п. - во Львовской, 15 н. п. - Хмельницкой, 15 н. п. - Житомирской, 8 н. п. - Черновицкой и 1 н. п. - Запорожской.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС в течение суток привлекались 20 единиц техники и 95 чел. л/с.

Сейчас местными органами власти совместно со спасателями принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что в Украине в результате осложнения погодных условий обесточен 141 населенный пункт в четырех областях.