Политика Сегодня вступили в силу санкции ЕС против строителей Керченского моста

2018-07-31 11:41 255

Евросоюз сегодня официально ввел санкции в отношении компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в решении ЕС от 30 июля 2018 года, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Под санкции попали две компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) и ООО "Стройгазмонтаж". Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.

Также в санкционном списке АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".

"Строительство Керченского моста и его официальное открытие 15 мая 2018 года являются ключевыми символическими шагами в консолидации Российской Федерацией контроля над незаконно аннексированным Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины", - говорится в решении.