Политика Сегодня вступили в силу санкции ЕС против строителей Керченского моста

2018-07-31 11:41 255

Евросоюз сегодня официально ввел санкции в отношении компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в решении ЕС от 30 июля 2018 года, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Под санкции попали две компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) и ООО "Стройгазмонтаж". Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.

Также в санкционном списке АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".

"Строительство Керченского моста и его официальное открытие 15 мая 2018 года являются ключевыми символическими шагами в консолидации Российской Федерацией контроля над незаконно аннексированным Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины", - говорится в решении.

Еще по теме

Tesla захватывает Европу - Маск намерен открыть крупный завод в Германии

2018-07-31 15:13 129

видео Десантный катер РФ снесло течением и бросило бортом на опору моста

2018-07-30 13:14 453

«Реальный Грыщ»: противники Анатолия Гриценко создали группу в Фейсбуке

2018-07-30 08:18 429

ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку и принять лечение

2018-07-27 12:43 576

Еще новости в разделе "Политика"

Турчинов: "Референдум" на оккупированной земле – все равно, что лекция для жуков

2018-07-31 16:40 27

В прокуратуре рассказали об анализах, взятых у водителя «Хаммера»

2018-07-31 16:37 30

Турчинов предложил сажать в тюрьму чиновников за закупку товаров в России

2018-07-31 16:34 30

Может состояться первая за 38 лет встреча президентов США и Ирана

2018-07-31 15:45 102
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Турчинов: "Референдум" на оккупированной земле – все равно, что лекция для жуков 2018-07-31 16:40 27
В прокуратуре рассказали об анализах, взятых у водителя «Хаммера» 2018-07-31 16:37 30
Турчинов предложил сажать в тюрьму чиновников за закупку товаров в России 2018-07-31 16:34 30
Может состояться первая за 38 лет встреча президентов США и Ирана 2018-07-31 15:45 102

Лента

16:42 НБУ объяснил причины падения курса гривни
16:40 Турчинов: "Референдум" на оккупированной земле – все равно, что лекция для жуков
16:37 В прокуратуре рассказали об анализах, взятых у водителя «Хаммера»
16:34 Турчинов предложил сажать в тюрьму чиновников за закупку товаров в России
фото + видео 16:31 Украинец установил нацрекорд, нырнув на Багамах без кислорода, маски и ласт на 71 метр
15:45 Может состояться первая за 38 лет встреча президентов США и Ирана
15:13 Tesla захватывает Европу - Маск намерен открыть крупный завод в Германии
14:44 За год безвиза в страны Евросоюза съездили более миллиона украинцев
фото 14:16 В Ивано-Франковске отец пытался продать 3-месячного сына за 100 тыс гривен
13:43 НБУ выиграл суд по непризнанию ПриватБанка проблемным