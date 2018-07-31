Политика Парламент Македонии назвал точную дату референдума о вступлении в ЕС и НАТО

2018-08-03 17:33 111

Парламент Македонии проголосовал за проведение 30 сентября референдума, на который будут вынесены вопросы о смене названия страны, а также о присоединении к Евросоюзу и НАТО. 

За референдум проголосовали 68 из 120 депутатов. При этом оппозиционеры, среди которых и основная оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ, не участвовали в голосовании. Они покинули сессионный зал.

30 сентября жители Македонии должны будут ответить на вопрос: "Поддерживаете ли членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".
На проведение референдума выделено 3,5 млн евро.

Ранее Македония получила официальное приглашение вступить в НАТО, после того как будет окончательно урегулирован спор с Грецией о переименовании бывшей югославской республики.

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Политика

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