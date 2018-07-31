Мир Отравление Скрипалей: появились новые детали

2018-07-31 18:00 240

 

СМИ сообщают, что в отравлении бывшего двойного шпиона ГРУ РФ и его дочери участвовали две группы злоумышленников

В отравлении бывшего двойного агента из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии участвовали две группы. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на следователей.

По данным издания, первая группа привезла нервно-паралитическое вещество Новичок в Великобританию, а вторая осуществила преступление. Согласно этой версии, Новичок могли привезти в страну под видом парфюмерии.

По словам следователей, флакон, который ранее обнаружили местные жители, не мог использоваться в качестве контейнера. Другая емкость может находиться на территории Великобритании и представлять угрозу.

"Бутылку, в которую они положили яд, можно было купить только в России. Предположение, что яд прибыл не из России, смехотворно", - подчеркнул источник.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на "источник в британской разведке" сообщила, что ключевую роль в отравлении сыграла женщина-разведчик из РФ во главе группы из шести человек.

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