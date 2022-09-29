ВОЙНА В Украине У рф таких возможностей нет: появились первые результаты использования ВСУ "спутников Притулы"

2022-09-29 17:00

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что за первые два дня использования Вооруженными силами данных спутников ICEYE, которые были закуплены украинцами через "Фонд Притулы", Украина уничтожила, в частности, более 60 единиц боевой техники.

Об этом он написал в Facebook.

Указанная техника замаскирована врагом в лесополосах и за другими препятствиями.

"Ее (технику) выявили том, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить средствами оптических спутников. Зато координаты "скрытого" были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. В частности, в районе н. п. Крещеновка и Украинка на Херсонщине, а также вблизи Новоселовки Донецкой области. Фактически, только за эти два дня враг потерял бронетехники на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками", - сообщает Резников.

Один спутник полностью работает на нужды украинской обороны, еще почти два десятка привлекаются, когда есть необходимость.

Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.

Благодаря возможности комбинировать данные оптических спутников и данные SAR от партнеров увеличилась способность ВСУ выявлять и наносить поражения по российским оккупантам.

Спутники с технологией SAR становятся особенно актуальными осенью и зимой, когда плохая погода, дождь или снег.

Сейчас осуществляется систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке.

Сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро, добавил министр. Российским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику.

"Это - реальный вклад в укрепление обороны Украины благодаря технологическому преимуществу. Ведь у российских войск таких возможностей нет", - подытожил Резников.

ICEYE-что известно о спутнике, приобретенном фондом Притулы

18 июля телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула заявил о покупке годовой "подписки" на данные спутников финской компании ICEYE для Вооруженных сил Украины.

На данные фонд потратил 600 миллионов гривень, ранее собранных на три "Байрактара" для защитников. Однако турецкая компания передала БПЛА бесплатно, а волонтеры решили сосредоточиться на покупке полного пакета услуг космического спутника.

Сообщалось, что Украина будет получать спутниковые снимки в режиме, приближенном к реальному времени, благодаря чему время от запроса до получения данных сократится до часов.

Кроме того, спутник уже находится на орбите, то есть не нужно ждать его запуск, а снимки сразу анализируются и используются по назначению.

Согласно договору, украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников. А когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, указанный спутник остается в полной собственности Украины - вплоть до окончания срока его функциональности на орбите.