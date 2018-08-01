Политика Стало известно, когда Украина получит Томос о единой поместной автокефальной церкви

2018-08-01 09:12 111

После 27 лет раскола украинское православие может объединиться. Причем, невзирая на бурные дискуссии по вопросу автокефалии, это произойдет быстрее, чем можно было предположить.

Как сообщил на своей странице в ФБ архимандрит, профессор Университета Лойола Меримаунт, богослов - отец Кирилл Говорун, Вселенский патриарх Варфоломей предоставит Томос Украинской православной церкви уже менее чем через месяц - в сентябре.

По другим данным, в настоящее время специальная комиссия из трех митрополитов Константинопольского патриархата объезжает все поместные церкви и информирует о решении патриарха предоставить автокефалию украинской церкви.

Напомним, ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью СМИ сообщал, что оглашение решения по Томосу немного затягивается. Однако, также подтверждал, что окончательного решения Варфоломея следует ожидать в текущем году.

 

 

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