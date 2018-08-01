Мир Джулиан Ассанж вынужден покинуть посольство Эквадора, где скрывался с 2012 года

2018-08-03 19:34 183

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором пробыл с 2012 года.

По данным агентства Bloomberg, у главного американского "киберзлодея" ухудшилось здоровье, и в ближайшее время он намерен отказаться от самоизоляции.

Когда же Асандж решится выйти, столкнется с новым, более агрессивным американским президентом, Великобританией, пытающейся найти свою роль за пределами Европейского Союза, и изменениями в эквадорском руководстве. Будущее 47-летнего Ассанжа неопределенное.

В полиции Лондона подтвердили, что ордер на арест Ассанжа остается в силе.

Ранее, по данным источников, Эквадор провел с британским правительством переговоры по делу Ассанжа. Ранее в СМИ просочилась информация, что якобы власть Эквадора планирует отказать Ассанжу в убежище и выдать его Великобритании. По данным источников, стороны уже близки к заключению соглашения.

Напомним, Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора с 2012 года. Он не может выйти за его территорию, поскольку будет немедленно арестован полицией. Выдачи Ассанжа уже много лет добивается Вашингтон, где против него возбуждено дело о разглашении секретных данных госдепартамента.