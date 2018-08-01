Мир Трамп прокомментировал суд над Манафортом

2018-08-01 17:26 123

 

Президент США Дональд Трамп прокомментировал суд над экс-руководителем предвыборного штаба республиканцев в 2016 году Полом Манафортом.

По словам Трампа, Манафорт работал на многих выдающихся и уважаемых политиков.

"Пол Манафорт работал на Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других выдающихся и уважаемых политических лидеров. Он работал на меня очень короткое время. Почему правительство не сообщило мне, что он находится под следствием. Эти старые обвинения не имеют никакого отношения к "сговору" - это обман!", - написал Трамп в Twitter.

31 июля федеральный суд города Александрия, штат Вирджиния, начал рассматривать дело Пола Манафорта. В жюри присяжных отобрано шесть мужчин и шесть женщин, а также четырех запасных присяжных.

Это первый судебный процесс в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре между штабом Трампа и Россией. И хотя прокуроры не вменяют Манафорту связи с Москвой, этот суд рассматривается как испытание законности расследования Мюллера, которое Трамп назвал "охотой на ведьм".

Полу Манафорту были предъявлены обвинения в отмывании денег, которые он получил работая на Партию регионов в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича. Позже ему также выдвинули обвинения во вмешательстве в дела свидетелей.

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