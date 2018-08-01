Украина В Киеве более 60 человек отравились шаурмой: что известно

2018-08-01 17:36 123

 

В Киеве по состоянию на 1 августа количество отравившихся шаурмой превысило 60 человек. Блюдо было куплено в четырех разных местах.

Об этом сообщили на сайте Госпродпотребслужбы Киева. У всех пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию.

23 заражения связаны с покупкой пищи в МАФе "Купава" возле м. "Дарница". Еще 25 отравились шаурмой, купленной возле "Речного порта" на Почтовой площади. 11 случаев заболевания кишечной инфекцией связали с продукцией, приобретенной в ларьке на Оболонском проспекте, 20-А и один ― возле метро "Лесная".

Напомним, что первая информация об отравлениях появилась 31 июля. Тогда одна из столичных больниц сообщила, что за медпомощью после употребления шаурмы обратились пятеро людей.

Через несколько часов эта цифра выросла в несколько раз: главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила о 30 потерпевших.

"Больные продолжают поступать, есть беременные, клинически похоже на сальмонеллез. Заболевание протекает достаточно тяжело, с температурой до 40 градусов, резкими болями в животе, рвотой", ― пояснила инфекционист.

С 1 августа в точках продажи подобного фастфуда в Киеве будут проходить проверки качества. Однако специалисты убеждают воздержаться от покупки опасных продуктов в непроверенных местах. Медики отмечают, что из-за жаркой погоды в продуктах быстрее размножаются бактерии и стать непригодным блюдо может уже в первый час после приготовления.

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