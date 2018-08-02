Политика В Персидском заливе назревает новая война из-за нефти и транспортных путей

2018-08-03 12:45 156

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что совместно с международной коалицией Израиль остановит Иран, если тот попытается перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Африкой, соединяет Красное море с Аденским заливом.

Иран не угрожал блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, но заявил, что заблокирует Ормузский пролив в устье Персидского залива, если ему не удастся экспортировать собственную нефть.

"Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он встретит сопротивление решительно настроенной международной коалиции, в которой поучаствуют все виды израильских вооруженных сил", − заявил Нетаньяху.

На прошлой неделе поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера, шедших по заливу. После этого Саудовская Аравия заявила, что приостанавливает поставки нефти.