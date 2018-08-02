Украина В Киеве водитель стрельбой разогнал протестующих, перекрывших улицу Туполева

2018-08-02 11:42 192

В Киеве водитель возмущенный иномарки выстрелил в ногу одному из участников акции протеста, которые перекрыли дорогу на улице Туполева.

"Пострадавший был среди участников акции, перекрывших дорогу, водитель автомобиля Volkswagen выстрелил ему в ногу, предварительно - из пневматического оружия", - сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

В частности, полиция установила, что люди перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей, он вышел из машины и выстрелил одному из протестующих в ногу, после чего уехал с места происшествия.

Пострадавшему, который получил касательное ранение, оказали медицинскую помощь.

Правоохранители объявили план Перехват, следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции устанавливает обстоятельства травмирования мужчины.

По данному факту открыли уголовное производство по статье хулиганство, предусматривающей до семи лет лишения свободы.