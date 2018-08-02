Политика Сенат США одобрил выдачу Украине 250 млн долларов кредита на кибербезопасность

2018-08-02 10:14 237

Сенат США вслед за Палатой представителей Конгресса поддержал выделение Украине 250 миллионов долларов для укрепления безопасности.

Как сообщило сегодня посольство Украины в США, Сенат принял ранее проголосованный Палатой представителей проект оборонного бюджета США на 2019 год, в котором предусмотрено выделение Пентагону 250 миллионов долларов для предоставления помощи в сфере безопасности Украине. При этом 50 миллионов из указанной суммы должны быть направлены на летальные виды вооружений.

В посольстве указали, что в документ включены основные положения проекта Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, который, в частности, предусматривает помощь Киеву в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

Чтобы оборонный бюджет США на 2019 год вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.