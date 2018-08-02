Из-за жары в Киеве воздух достиг предельно допустимой концентрации загрязнения

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что в Киеве уже несколько дней наблюдается значительное повышение концентрации вредных примесей в воздухе.
При этом прогнозы не особо радуют, ситуация не изменится минимум до вечера пятницы, 3 августа.
Согласно информации, метеорологические условия (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха) способствуют накоплению вредных примесей.
"Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевская; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы.
Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л.Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская", - говорится в сообщении.