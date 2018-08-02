Украина Сегодня в центре Киева закроют на вход и выход сразу три станции метро

2018-08-03 16:27 153

Сегодня вечером Киевский метрополитен закроет сразу несколько станций в центре столицы. В связи с проведением в на "Олимпийском" матча "Динамо" - "Шахтер" подземка перейдет на особый режим работы станций.

Как сообщается на странице метрополитена в Facebook, с 18:00 до 19:00 не будет работать станция метро "Олимпийская", метро "Площадь Льва Толстого" закроется на вход, "Дворец Спорта" закроется на выход.

Кроме этого, в метрополитене добавили, что после 20:30 возможно ограничение входа на эти станции.