Политика Александр Усик признался, что подарил боксерские перчатки митрополиту Онуфрию

2018-08-04 10:00 252

Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира, в эфире телеканала "112 Украина" рассказал о том, как подарил перчатки блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Руси УПЦ МП Онуфрию, а также о своем отношении к религии.

"Я подарил перчатки блаженнейшему Онуфрию. Мы общались о духовных местах и у меня сложилось приятное впечатление об этом человеке. Очень спокойный, он не единственного слова в нашем разговоре не сказал, что что-то делать так или вот так. Просто интересовался спортом", - рассказал спортсмен.

Также он сказал, что регулярно ходит в храм и что он не понимает разговоров о том, в какой патриархат ходить.

"Когда мы закончим свое существование - каждый человек, когда будет стоять на судном дне, то его всевышний не спросит, в какой патриархат тот ходил, а сколько хороших дел сделал, любил ли ближнего или хаял, завидовал", - сказал Александр Усик.

Напомним, что Александр Усик победил Мурата Гассиева и взял все призы Всемирной боксерской суперсерии.