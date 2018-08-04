Политика Ушли последние: Крым настиг новый удар, раскрыта роль санкций

2018-08-04 10:30 333

 

Американская компания Best Western Hotels & Resorts, последняя западная сеть отелей, представленная в Крыму, ушла с оккупированного полуострова в результате действия санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух работников отеля сети в Севастополе.

"The Best Western Sevastopol Hotel", здание советской эпохи на пристани в порту Севастополя, было одним из немногих признаков присутствия международного бизнеса, оставшимся после аннексии 2014 года. Другие крупные бренды, среди которых McDonald's Corp и Radisson Hotels, уже ушли из Крыма.

Отель продолжает работать, однако уже не под брендом Best Western Hotel, на сайтах бронирования жилья он называется "Sevastopol Hotel and Spa".

Уход из Крыма Best Western демонстрирует тот факт, что даже через четыре года после введения санкций США и ЕС западные инвесторы до сих пор работали в Крыму, однако все же вынуждены покидать полуостров из-за санкций. Санкции предусматривают запрет на инвестиции в Крым, запрет бизнес-операций с фигурантами черных списков и запрет западным компаниям проводить средства через крымские банки.

Гендиректор компании Best Western Hotels & Resorts, чей офис расположен в Финиксе, Аризона, отказался комментировать ситуацию. Впрочем, компания не управляет отелями сети самостоятельно, а имеет франчайзинговую систему, по которой владельцы или операторы гостиниц платят за использование бренда, маркетинг и службу поддержки. По данным работников отеля, франчайзинговое соглашение севастопольского отеля с американской компанией завершилась в октябре прошлого года из-за санкций.

Оператор отеля в Севастополе - компания Sevastopol Investment Group Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах.

Еще по теме

Турчинов: "Референдум" на оккупированной земле – все равно, что лекция для жуков

2018-07-31 19:00 882

Президента Грузии оштрафовали за курение в американском отеле – CМИ

2018-07-30 21:00 885

МИД Украины возмущен посещением Крыма Медведевым

2018-07-30 16:30 948

"Жалкий ход показал слабость Кремля", - Климкин отреагировал на закон РФ по Крыму

2018-07-30 11:12 654

Еще новости в разделе "Политика"

Облил кислотой: в Херсоне задержали подозреваемого в покушении на активистку

2018-08-04 14:30 255

Стало известно, сколько Манафорт официально заработал в Украине

2018-08-04 14:00 264

Ушли последние: Крым настиг новый удар, раскрыта роль санкций

2018-08-04 10:30 333

Александр Усик признался, что подарил боксерские перчатки митрополиту Онуфрию

2018-08-04 10:00 363
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Облил кислотой: в Херсоне задержали подозреваемого в покушении на активистку 2018-08-04 14:30 255
Стало известно, сколько Манафорт официально заработал в Украине 2018-08-04 14:00 264
Ушли последние: Крым настиг новый удар, раскрыта роль санкций 2018-08-04 10:30 333
Александр Усик признался, что подарил боксерские перчатки митрополиту Онуфрию 2018-08-04 10:00 363

Лента

15:01 Новинский о проверке ГПУ законности предоставления ему гражданства: Очередной пример преследования оппонентов власти
15:00 В России разбился вертолет: 18 погибших
14:30 Облил кислотой: в Херсоне задержали подозреваемого в покушении на активистку
14:00 Стало известно, сколько Манафорт официально заработал в Украине
13:30 Супрун рассказала о бесплатных услугах семейного врача
13:00 Тепловой удар: медики назвали признаки опасного для жизни состояния
12:30 Уже скоро - синоптики рассказали, когда спадет жара
12:00 Путин подписал скандальный законопроект Госдумы
11:00 Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении
10:30 Ушли последние: Крым настиг новый удар, раскрыта роль санкций