Политика Ушли последние: Крым настиг новый удар, раскрыта роль санкций

2018-08-04 10:30 333

Американская компания Best Western Hotels & Resorts, последняя западная сеть отелей, представленная в Крыму, ушла с оккупированного полуострова в результате действия санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух работников отеля сети в Севастополе.

"The Best Western Sevastopol Hotel", здание советской эпохи на пристани в порту Севастополя, было одним из немногих признаков присутствия международного бизнеса, оставшимся после аннексии 2014 года. Другие крупные бренды, среди которых McDonald's Corp и Radisson Hotels, уже ушли из Крыма.

Отель продолжает работать, однако уже не под брендом Best Western Hotel, на сайтах бронирования жилья он называется "Sevastopol Hotel and Spa".

Уход из Крыма Best Western демонстрирует тот факт, что даже через четыре года после введения санкций США и ЕС западные инвесторы до сих пор работали в Крыму, однако все же вынуждены покидать полуостров из-за санкций. Санкции предусматривают запрет на инвестиции в Крым, запрет бизнес-операций с фигурантами черных списков и запрет западным компаниям проводить средства через крымские банки.

Гендиректор компании Best Western Hotels & Resorts, чей офис расположен в Финиксе, Аризона, отказался комментировать ситуацию. Впрочем, компания не управляет отелями сети самостоятельно, а имеет франчайзинговую систему, по которой владельцы или операторы гостиниц платят за использование бренда, маркетинг и службу поддержки. По данным работников отеля, франчайзинговое соглашение севастопольского отеля с американской компанией завершилась в октябре прошлого года из-за санкций.

Оператор отеля в Севастополе - компания Sevastopol Investment Group Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах.