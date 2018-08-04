Украина Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении

2018-08-04 11:00 186

В Украине введут автоматическую систему взвешивания в движении Weight-in-Motion на автодорогах. Об этом рассказал советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

"Сейчас по инициативе "Укравтодора" совместно с Мировым банком готовится пилотная система контроля Weight-in-Motion, когда датчики будут устанавливаться на въездах в Киев, и все автомобили, которые въезжают через 6 основных въездов будут взвешиваться во время движения", - цитирует 112 Украина Александра Каву.

К сожалению, чиновник не рассказал ни когда ждать новинку, ни зачем она нужна. Он лишь добавил, что функция весового контроля – это функция не "Укравтодора", а "Укртрансбезопасности". А "Укртрансбезопасности" новинка очень пригодится. Напомним, как в Николаевской области водитель зерновоза не сумел "договориться" за прохождение габаритно-весового контроля, и поэтому просто высыпал на обочину излишек зерна. А в системе Weight-in-Motion водителю не пришлось бы договариваться или ссыпать зерно, он бы спокойно поехал дальше.

Кстати, в патрульной полиции решили вернуть на украинские дороги радары для фиксации скорости. МВД уже запустило все необходимые организационные процедуры: согласовывает регламенты, сертификаты и пр. Так что нарушителей совсем скоро будут ловить при помощи этой техники.