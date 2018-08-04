Украина Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении

2018-08-04 11:00 186

 

В Украине введут автоматическую систему взвешивания в движении Weight-in-Motion на автодорогах. Об этом рассказал советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

"Сейчас по инициативе "Укравтодора" совместно с Мировым банком готовится пилотная система контроля Weight-in-Motion, когда датчики будут устанавливаться на въездах в Киев, и все автомобили, которые въезжают через 6 основных въездов будут взвешиваться во время движения", - цитирует 112 Украина Александра Каву.

К сожалению, чиновник не рассказал ни когда ждать новинку, ни зачем она нужна. Он лишь добавил, что функция весового контроля – это функция не "Укравтодора", а "Укртрансбезопасности". А "Укртрансбезопасности" новинка очень пригодится. Напомним, как в Николаевской области водитель зерновоза не сумел "договориться" за прохождение габаритно-весового контроля, и поэтому просто высыпал на обочину излишек зерна. А в системе Weight-in-Motion водителю не пришлось бы договариваться или ссыпать зерно, он бы спокойно поехал дальше.

Кстати, в патрульной полиции решили вернуть на украинские дороги радары для фиксации скорости. МВД уже запустило все необходимые организационные процедуры: согласовывает регламенты, сертификаты и пр. Так что нарушителей совсем скоро будут ловить при помощи этой техники.

Еще по теме

КАРТА В Украину вернулась летняя жара - днем термометры покажут до +32°C

2018-08-03 11:44 396

КАРТА Сегодня в Украине установится сухая и очень жаркая погода

2018-08-02 11:15 315

Сенат США одобрил выдачу Украине 250 млн долларов кредита на кибербезопасность

2018-08-02 10:14 459

В госказне осталось менее 2 млрд гривен против 44 млрд в прошлом году

2018-08-02 09:40 1065

Еще новости в разделе "Украина"

Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении

2018-08-04 11:00 186

Сегодня в центре Киева закроют на вход и выход сразу три станции метро

2018-08-03 16:27 390

КАРТА В Киеве до конца августа частично перекрыли движение по Южному мосту

2018-08-03 15:16 411

КАРТА Ситуация на Донбассе: сепаратисты бьют из гранатометов, четверо раненных

2018-08-03 12:13 330
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении 2018-08-04 11:00 186
Сегодня в центре Киева закроют на вход и выход сразу три станции метро 2018-08-03 16:27 390
КАРТА В Киеве до конца августа частично перекрыли движение по Южному мосту 2018-08-03 15:16 411
КАРТА Ситуация на Донбассе: сепаратисты бьют из гранатометов, четверо раненных 2018-08-03 12:13 330

Лента

12:00 Путин подписал скандальный законопроект Госдумы
11:00 Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении
10:30 Ушли последние: Крым настиг новый удар, раскрыта роль санкций
10:00 Александр Усик признался, что подарил боксерские перчатки митрополиту Онуфрию
09:30 Кубок Усика охраняет очень жесткий шпиц Снег
фото 22:12 Кислотные цвета и металл: 42-летняя Милла Йовович стала лицом новой коллекции Balmain
21:35 Сценарист "Шерлока" и "Доктора Кто" приступил к сериалу "Жена путешественника во времени"
фото 20:28 Итальянские гранды "Милан" и "Ювентус" обменялись ключевыми игроками атаки
19:34 Джулиан Ассанж вынужден покинуть посольство Эквадора, где скрывался с 2012 года
18:29 Трамп рассматривает вопрос о повышении пошлин на товары из Китая