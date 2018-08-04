Мир Путин подписал скандальный законопроект Госдумы

2018-08-04 12:00 390

 

Президент РФ Путин подписал законопроект о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. Напомним, что в Госдуме России предложили сразу два законопроекта, ставшими очень резонансными и вызвавшие волну протестов. В частности, предложено увеличение пенсионного возраста и повышение ставки НДС.

«Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации... следующие изменения: в) в пункте 3 слова «18 процентов» заменить словами «20 процентов», — говорится в тексте федерального закона.

Законопроект о повышении НДС Госдума одобрила в третьем чтении 24 июля. Согласно данным опроса Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента), проведенного для РБК, 80% крупных российских компаний повысят цены из-за изменения ставки НДС. О том, что цены останутся неизменными, заявило руководство лишь 10% компаний.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта уже заявили, что результатом возможного повышения НДС на внутренних рейсах через Москву с действующей льготной ставки в 10% до 20% станет подорожание билетов и увеличение нагрузки на отрасль. По оценке ассоциации, стоимость билетов увеличится на 8% — 10%.

Еще по теме

Ползучая аннексия всей Украины: Тука озвучил коварные планы Путина

2018-07-29 15:00 3015

Путин заявил, что его идея референдума на Донбассе еще сырая

2018-07-28 13:30 1008

Трамп и Путин договорились о возможном разделе Косово - СМИ

2018-07-26 20:00 972

В Кремле рассказали о предложении США по визиту Путина в Вашингтон в конце года

2018-07-24 20:00 783

Еще новости в разделе "Мир"

Путин подписал скандальный законопроект Госдумы

2018-08-04 12:00 390

Сценарист "Шерлока" и "Доктора Кто" приступил к сериалу "Жена путешественника во времени"

2018-08-03 21:35 321

Джулиан Ассанж вынужден покинуть посольство Эквадора, где скрывался с 2012 года

2018-08-03 19:34 378

В Европу идет экстремальная жара - завтра температура поднимется до +47°C

2018-08-03 14:15 555
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Путин подписал скандальный законопроект Госдумы 2018-08-04 12:00 390
Сценарист "Шерлока" и "Доктора Кто" приступил к сериалу "Жена путешественника во времени" 2018-08-03 21:35 321
Джулиан Ассанж вынужден покинуть посольство Эквадора, где скрывался с 2012 года 2018-08-03 19:34 378
В Европу идет экстремальная жара - завтра температура поднимется до +47°C 2018-08-03 14:15 555

Лента

12:00 Путин подписал скандальный законопроект Госдумы
11:00 Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении
10:30 Ушли последние: Крым настиг новый удар, раскрыта роль санкций
10:00 Александр Усик признался, что подарил боксерские перчатки митрополиту Онуфрию
09:30 Кубок Усика охраняет очень жесткий шпиц Снег
фото 22:12 Кислотные цвета и металл: 42-летняя Милла Йовович стала лицом новой коллекции Balmain
21:35 Сценарист "Шерлока" и "Доктора Кто" приступил к сериалу "Жена путешественника во времени"
фото 20:28 Итальянские гранды "Милан" и "Ювентус" обменялись ключевыми игроками атаки
19:34 Джулиан Ассанж вынужден покинуть посольство Эквадора, где скрывался с 2012 года
18:29 Трамп рассматривает вопрос о повышении пошлин на товары из Китая