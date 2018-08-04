Мир Путин подписал скандальный законопроект Госдумы

2018-08-04 12:00 390

Президент РФ Путин подписал законопроект о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. Напомним, что в Госдуме России предложили сразу два законопроекта, ставшими очень резонансными и вызвавшие волну протестов. В частности, предложено увеличение пенсионного возраста и повышение ставки НДС.

«Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации... следующие изменения: в) в пункте 3 слова «18 процентов» заменить словами «20 процентов», — говорится в тексте федерального закона.

Законопроект о повышении НДС Госдума одобрила в третьем чтении 24 июля. Согласно данным опроса Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента), проведенного для РБК, 80% крупных российских компаний повысят цены из-за изменения ставки НДС. О том, что цены останутся неизменными, заявило руководство лишь 10% компаний.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта уже заявили, что результатом возможного повышения НДС на внутренних рейсах через Москву с действующей льготной ставки в 10% до 20% станет подорожание билетов и увеличение нагрузки на отрасль. По оценке ассоциации, стоимость билетов увеличится на 8% — 10%.