Мир Стивен Сигал получил должность в МИД России

2018-08-05 10:00 123

Голливудский актер, получивший в 2016 году российское гражданство, назначен специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Министерство иностранных дел России назначило голливудского актера Стивена Сигала специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на странице пресс-службы МИД РФ в Facebook.

Отмечается, что задачей Сигала станет "развитие российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов".

"Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", – говорится в сообщении.