Политика Адвокат показал совместное фото с Виктором Януковичем в России

2018-08-05 10:09 108

Виктор Овсянников, адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича, которого Оболонский суд уже намерен заменить, встретился со своим подзащитным в России. После этой встречи он в Facebook обнародовал свежую фотографию Януковича .

Овсянников также отметил, что в ходе беседы они согласовали позиции по делу о госизмене Януковича.

"Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обсудили ситуацию, что сложилась в Оболонском суде", - подписал снимок адвокат.

Ранее Янукович направил личное обращение Овсянникову, в котором заявил о необходимости неотложной встречи с ним в России для согласования правовой позиции.