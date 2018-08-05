Политика Адвокат показал совместное фото с Виктором Януковичем в России

2018-08-05 10:09 108

 

Виктор Овсянников, адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича, которого Оболонский суд уже намерен заменить, встретился со своим подзащитным в России. После этой встречи он в Facebook обнародовал свежую фотографию Януковича .

Овсянников также отметил, что в ходе беседы они согласовали позиции по делу о госизмене Януковича.

"Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обсудили ситуацию, что сложилась в Оболонском суде", - подписал снимок адвокат.

Ранее Янукович направил личное обращение Овсянникову, в котором заявил о необходимости неотложной встречи с ним в России для согласования правовой позиции.

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