Политика Украина может закрыть ж/д сообщение с Россией - Омелян

2018-08-06 17:46 108

Украина собирается закрыть железнодорожное сообщение с Россией.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он.

В комментарии "Буквам" министр подчеркнул, что в первую очередь рассматривается прекращение пассажирского сообщения с РФ, но так как это "повлечет недовольство людей, то что-либо говорить на эту тему слишком рано".

По его словам, этот вопрос уже давно обсуждается: "Тут есть много факторов, которые "за" и "против", есть что обсуждать".

В свою очередь в России отреагировали на возможное закрытие Украиной ж/д сообщения, назвав слова Омеляна "враньем".

Напомним, российские железные дороги (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.