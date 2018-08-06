Украина может закрыть ж/д сообщение с Россией - Омелян

Украина собирается закрыть железнодорожное сообщение с Россией.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.
"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он.
В комментарии "Буквам" министр подчеркнул, что в первую очередь рассматривается прекращение пассажирского сообщения с РФ, но так как это "повлечет недовольство людей, то что-либо говорить на эту тему слишком рано".
По его словам, этот вопрос уже давно обсуждается: "Тут есть много факторов, которые "за" и "против", есть что обсуждать".
В свою очередь в России отреагировали на возможное закрытие Украиной ж/д сообщения, назвав слова Омеляна "враньем".
Напомним, российские железные дороги (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.