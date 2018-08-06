Мир Трамп заявил, что Хиллари Клинтон была в сговоре с РФ

2018-08-06 17:55 102

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о сговоре Хиллари Клинтон и ее команды с Россией.

Американский президент также добавил, что член Палаты представителей штат Калифорния Адам Шифф пытался вступить в сговор с якобы россиянами для того, чтобы заполучить на него компромат.

"Сговор с Россией был очень реальным. Хиллари Клинтон и ее команда на 100% сговорились с россиянами, а также Адам Шифф, который, судя по записи на пленке, пытался сговориться с теми, кто, по его мнению, были россиянами, чтобы получить компромат на Дональда Джона Трампа" - заявил лидер США.