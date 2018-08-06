Мир фото Неудачный свадебный снимок назвали лучшим в мире

2018-08-06 17:59 531

 

В Британии 25-летний парень Кевин Кеннеди Райан получил одну из самых уникальных свадебных фотографий, сообщает Сегодня.

Кевин отметил трехлетие своей свадьбы, опубликовав фотографию с церемонии. Но вместо обычных поздравлений и милых комментариев он получил кучу удивленных вопросов. А сам снимок быстро разлетелся по сети. Все дело в том, что фотографу удалось поймать грустный и одновременно забавный момент.

Несмотря на то, что возлюбленные жили в Англии, они устроили церемонию в США. Подготовка к свадьбе забрала много сил и у новобрачных, и у гостей. Так что, когда священник произносил заветную фразу "А теперь можете поцеловать невесту", послышался глухой удар. Сестре жениха Грейс стало плохо из-за духоты, и она упала в обморок. К счастью, все обошлось, поцелуй пересняли, а про инцидент забыли.

Но Кевин заметил сестру лежащую на полу во время такого важного момента, только после того, как фотограф прислал снимок. Как известно, над упавшими людьми смеяться не очень прилично, но парень, видимо, сдержаться не смог и просто "умер со смеху".

Именно этим фото через несколько лет он и решил отметить годовщину. Комментаторы говорят, что это "лучшее свадебное фото" в мире.

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