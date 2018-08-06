Медведев пригрозил "страшным конфликтом" в случае вступления Грузии в НАТО

Медведев отметил, что российскую агрессию против Грузии в августе 2008 года можно было предотвратить.
По словам главы правительства России Дмитрия Медведева, вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM».
«Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», - сказал премьер-министр. Медведев также отметил, что российскую агрессию против Грузии в августе 2008 года можно было предотвратить. Он заявил, что не было «никакой неизбежности». Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступят в НАТО. "Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", - заявил Путин.