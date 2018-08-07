Мир Экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона обвинили в исламофобии

2018-08-08 15:16 105

Экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал объектом для критики после того, как сравнил мусульманок в бурках с "почтовыми ящиками".

Как сообщают британские СМИ, Джонсон употребил такое сравнение в своей колонке для The Telegraph, написанной в связи с запретом ношения бурки на территории Дании.

Экс-министр заявил, что выступает против запрета на ношение бурки в общественных местах, но отметил, что такая одежда выглядит "совершенно нелепой". По его словам, мусульманки в бурках похожи на грабителей банков и почтовые ящики.

После таких заявлений бывшего главу МИД обвинили в исламофобии, а также назвали его "британским Дональдом Трампом" и пообещали обратиться в комиссию по равенству и правам человека.

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