Политика "Мы обсуждали Украину": Борис Джонсон удивил заявлением после встречи с Трампом

2024-07-17 21:37

 

Встреча политиков длилась около 30 минут.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом республиканцев на пост президента США Дональдом Трампом.

Об этом Джонсон сообщил на своей странице в Instagram.

"Приятно встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", – говорится в сообщении под общим фото британского и американского политиков.

По информации Sky News, Джонсон прибыл в США на Национальный съезд Республиканской партии. Встреча политиков длилась около получаса.

Напомним, Трамп с перевязанным ухом появился на публике впервые после покушения. Политик посетил национальный съезд Республиканской партии и был в очень хорошем настроении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Иран ответил на обвинения США в организации покушения на ухо Трампа

2024-07-17 14:31

"Я старый": Байден сделал важное заявление насчет участия в выборах президента США

2024-07-16 16:48

В ФБР раскрыли первые детали расследования покушения на Дональда Трампа

2024-07-16 08:25

Байден меняет предвыборную стратегию после покушения на Трампа, - Reuters

2024-07-15 22:15

Еще новости в разделе "Политика"

"Мы обсуждали Украину": Борис Джонсон удивил заявлением после встречи с Трампом

2024-07-17 21:37

СМИ: Греция планирует передать 32 истребителя F-16 для Украины

2024-07-17 19:15

Иран ответил на обвинения США в организации покушения на ухо Трампа

2024-07-17 14:31

Президент Европейского совета жестко ответил Орбану на письмо по поводу его "миротворческой миссии"

2024-07-17 12:28
Все статьи раздела "Политика"

Политика

"Мы обсуждали Украину": Борис Джонсон удивил заявлением после встречи с Трампом 2024-07-17 21:37
СМИ: Греция планирует передать 32 истребителя F-16 для Украины 2024-07-17 19:15
Иран ответил на обвинения США в организации покушения на ухо Трампа 2024-07-17 14:31
Президент Европейского совета жестко ответил Орбану на письмо по поводу его "миротворческой миссии" 2024-07-17 12:28