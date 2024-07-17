Политика "Мы обсуждали Украину": Борис Джонсон удивил заявлением после встречи с Трампом

2024-07-17 21:37

Встреча политиков длилась около 30 минут.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом республиканцев на пост президента США Дональдом Трампом.

Об этом Джонсон сообщил на своей странице в Instagram.

"Приятно встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", – говорится в сообщении под общим фото британского и американского политиков.

По информации Sky News, Джонсон прибыл в США на Национальный съезд Республиканской партии. Встреча политиков длилась около получаса.

Напомним, Трамп с перевязанным ухом появился на публике впервые после покушения. Политик посетил национальный съезд Республиканской партии и был в очень хорошем настроении.