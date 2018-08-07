Политика Крым не спасет даже днепровская вода: эксперт назвал причины экологической катастрофы

2018-08-07 19:30 276

 

За год "без воды" в грунте северных районов полуострова произошли необратимые изменения

Северные районы Крыма превращаются в пустыню. А остановка орошения земель северной части полуострова водами Днепра, которая произошла в апреле прошлого года, спровоцировала необратимые процессы. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил президент ассоциации "За чистое земледелие и безопасную окружающую среду" Юрий Кармазин.

"Нельзя было допускать такую ситуацию. Земля – не железо, которое может полежать, а потом им можно пользоваться или не пользоваться. Жизнедеятельность всего живого должна поддерживаться беспрерывно. Полгода не поступала вода, произошли необратимые процессы, еще полгода – еще больше. Назад вернуться нельзя. Можно лишь спасти то, что еще не уничтожено", – считает Юрий Кармазин.

Кроме того, по словам эксперта, свою лепту внесло строительство трассы "Таврида" и массовая вырубка зеленых насаждений.

"Там каждое дерево нужно ценить. Возвратить ситуацию очень сложно", – отмечает эксперт.

Юрий Кармазин убежден, что не спасет северную часть Крыма даже днепровская вода. И специалисты, по его словам, должны разработать комплекс мер по сохранению той части природного фонда, которая осталась. Начать надо, по мнению Юрия Кармазина, со стабилизации ситуации на полуострове. Но даже после этого не стоит сразу рассчитывать на "зеленый рай" и богатые урожаи, которых, увы, может уже и не быть.

"Ранее Северный Крым получал урожай за счет удобряемых и орошаемых земель. Орошаемые земли давали больше 80% овощей, 90% кукурузы, 100% риса. Сейчас орошаемых земель нет", – подытожил Юрий Кармазин.

Как сообщалось, российский оппозиционер, экс депутат российской Госудмы Константин Боровой заявил, что Россия не собирается решать проблему с водой в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев выразил мнение о том, что президенту России Владимиру Путину оккупированный Крым нужен исключительно как военная база, и он не будет спасать полуостров от засухи.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предрекал полномасштабную экологическую катастрофу Крыму. По его словам, из-за засухи на полуострове погибает растительность и происходить засоление грунта.

Как известно, в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Еще по теме

В России рассказали о планах Кремля на Крым и чем это грозит полуострову

2018-08-06 19:00 648

Ушли последние: Крым настиг новый удар, раскрыта роль санкций

2018-08-04 10:30 876

МИД Украины возмущен посещением Крыма Медведевым

2018-07-30 16:30 1074

"Жалкий ход показал слабость Кремля", - Климкин отреагировал на закон РФ по Крыму

2018-07-30 11:12 714

Еще новости в разделе "Политика"

Крым не спасет даже днепровская вода: эксперт назвал причины экологической катастрофы

2018-08-07 19:30 276

У Сенцова сильно упал пульс – адвокат

2018-08-07 16:30 162

У Гройсмана решили в ЕСПЧ добиваться "человеческих условий" для узников Кремля

2018-08-07 13:16 237

В США максимально ужесточат меры по борьбе с российскими и иранскими хакерами

2018-08-07 08:11 225
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Крым не спасет даже днепровская вода: эксперт назвал причины экологической катастрофы 2018-08-07 19:30 276
У Сенцова сильно упал пульс – адвокат 2018-08-07 16:30 162
У Гройсмана решили в ЕСПЧ добиваться "человеческих условий" для узников Кремля 2018-08-07 13:16 237
В США максимально ужесточат меры по борьбе с российскими и иранскими хакерами 2018-08-07 08:11 225

Лента

фото + видео 20:00 В Днепропетровской области из-за аварии на дороге произошла экологическая катастрофа
19:30 Крым не спасет даже днепровская вода: эксперт назвал причины экологической катастрофы
19:00 В Украине из-за доллара подскочили цены на бензин
18:30 Дмитрий Святаш может забыть о Монако, как минимум до сентября
18:00 Гройсман заявил, что с 1 сентября дети будут обучатся по другим стандартам
17:30 Актера фильма «Такси» Сами Насери избили в московском караоке-клубе
17:00 В НБУ заявили об угрожающем уровне трудовой миграции
16:30 У Сенцова сильно упал пульс – адвокат
видео 15:46 Поп-звезду Pink срочно госпитализировали в больницу Сиднея, концерты отменены
15:14 Лига чемпионов: Сегодня Динамо сыграет на выезде против вице-чемпиона Чехии