Украина фото Трагедия на Сырце: объезжая пешехода-нарушителя иномарка сбила мужчину с ребенком

2018-08-08 11:15 315

Возле станции метро Сырец в Киеве произошло ДТП с участием четырех машин, погиб 30-летний мужчина, меньше недели назад отпраздновавший свой День рождения.

Как сообщает автомобильный ресурс dtp.kiev.ua, водитель Skoda вовремя не заметил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Чтобы не сбить человека, он резко принял вправо и на полном ходу влетел в припаркованные авто. 

По трагической случайности, первым под удар попал автомобиль Hyundai, водитель которого в это время усаживал ребенка. Молодой человек скончался в "скорой" помощи по дороге в больницу. По словам очевидцев, его доставали из-под машины.

Раскурочив три авто, Skoda в итоге перевернулась на крышу. Водитель остался жив.

Внимание, на фото могут присутствовать шокирующие сцены, потому они не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

 

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