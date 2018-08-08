Мир Ученые рассказали, почему опасно есть хлеб

2018-08-08 20:00 339

 

Ученые назвали хлеб потенциально опасным для человеческого здоровья и порекомендовали сократить объемы потребляемого хлеба. Они также отметили, что самая полезная часть после переработки зерна - отруби, передает NewsYou.

Однако отрубей нет в составе хлеба, тогда как сахар, дрожжи, соль, сода и прочие добавки есть. Как правило, хлеб пекут из пшеничной муки, обычной или цельнозерновой. Исследования доказали, что особой разницы между хлебом из той и другой муки нет, и они одинаково воздействуют на организм.

Также ученые считают, что хлеб потенциально опасен для здоровья потому, что он чересчур тяжелый для пищеварения и перегружает работу поджелудочной. Поэтому людям, не страдающим дистрофией, стоит сократить объем потребляемого хлеба в рационе.

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