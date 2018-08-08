Украина Антициклон Johannes: синоптик уточнила дату, когда в Украине усилится жара

2018-08-08 17:30 786

 

С понедельника, 13 августа, в Украине ожидается усиление жары.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"В Украине с ближайшего понедельника предусматривается усиление жары", - отмечает она.

Кроме того, синоптик отметила, что на данный момент над Украиной навис антициклон Johannes.

"И сегодня, и завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса. Ясно, солнечно, белые облака, сухой воздух. Температура воздуха также пока замечательная, + 24 + 28 градусов, на Закарпатье + 28 + 32 градуса, на юге Украины и в восточных областях + 26 + 30 градусов. То есть, сильной жары – нет", - добавляет Диденко.

Что касается Киева, то в четверг, 9 августа, в столице будет тепло и сухо.

"В Киеве завтра, 9-го августа ожидается сухая теплая погода. В течение дня около 28 градусов", - уточнила синоптик.

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