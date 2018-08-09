В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали 15 человек.
Как сообщили в облуправлении ГСЧС, авария произошла накануне поздно вечером на автодороге Т-0401 Днепр-Мелитополь вблизи поселка Первомайское Синельниковского района.
На полной скорости столкнулись автобус Mercedes с легковым автомобилем Opel. В результате ДТП автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Легковой автомобиль перевернулся на крышу.
Шестеро пострадавших срочно госпитализированы. Остальные, получившие легкие телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение. Водителя легковушки спасателям пришлось извлекать при помощи спецоборудования.