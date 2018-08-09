Украина фото Под Синельниково масштабное лобовое ДТП с участием автобуса - много пострадавших

2018-08-09 10:11 180

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали 15 человек.

Как сообщили в облуправлении ГСЧС,  авария произошла накануне поздно вечером  на автодороге Т-0401 Днепр-Мелитополь вблизи поселка Первомайское Синельниковского района.

На полной скорости столкнулись автобус Mercedes с легковым автомобилем Opel. В результате ДТП автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Шестеро пострадавших срочно госпитализированы. Остальные, получившие легкие телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение. Водителя легковушки спасателям пришлось извлекать при помощи спецоборудования.

 

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