Украина фото Под Синельниково масштабное лобовое ДТП с участием автобуса - много пострадавших

2018-08-09 10:11 180

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали 15 человек.

Как сообщили в облуправлении ГСЧС, авария произошла накануне поздно вечером на автодороге Т-0401 Днепр-Мелитополь вблизи поселка Первомайское Синельниковского района.

На полной скорости столкнулись автобус Mercedes с легковым автомобилем Opel. В результате ДТП автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Шестеро пострадавших срочно госпитализированы. Остальные, получившие легкие телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение. Водителя легковушки спасателям пришлось извлекать при помощи спецоборудования.