Украина КАРТА Началась реконструкция уставшей эстакады на Шулявке - когда перекроют движение

2018-08-10 16:00 192

В Киеве начался подготовительный этап реконструкции Шулявского путепровода. В связи с этим с 18 августа будет перекрыто движение транспорта.

Как сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", движение будет перекрыто на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта - на ул. А. Довженко.

На этих участках запланирована перекладка инженерных сетей и коммуникаций.

Также планируется, что в сентябре путепровод могут полностью закрыть для движения транспорта.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭКСТАКАДЫ НА ШУЛЯВКЕ - КАРТА ОБЪЕЗДА, ПРОБКИ, СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

Работы по реконструкции "уставшего" Шулявского путепровода, по оценкам экспертов, растянутся приблизительно на полтора года.

Напомним, ранее ожидалась реконструкция Шулявского моста в Киеве с 1 мая. Однако позже работы перенесли на неопределенный срок. Причиной стала петиция с альтернативным вариантом реконструкции, которую обязан рассмотреть Киевсовет. В мае прошлого года КГГА определила финальный вариант реконструкции развязки на Шулявке, стоимость работ должна составить 400 млн грн.

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-08-10 08:39 464553

Суд может отменить повышенные до 8 гривен тарифы на проезд в транспорте Киева

2018-08-09 21:30 546

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет облачно, но жарко до +32°C

2018-08-09 11:44 276

Военный парад в Киеве ко Дню Независимости будет намного мощнее и пафоснее, чем в прошлые годы

2018-08-08 13:14 738

Еще новости в разделе "Украина"

документ Композитор Александра Пахмутова попала в "Чистилище" Миротворца

2018-08-10 16:27 198

КАРТА Началась реконструкция уставшей эстакады на Шулявке - когда перекроют движение

2018-08-10 16:00 192

Сытник назвал число уволенных за нарушение присяги детективов НАБУ

2018-08-10 12:43 243

КАРТА За сутки сепаратисты Донбасса 45 раз обстреляли позиции ВСУ, есть потери и раненные

2018-08-10 11:42 213
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

документ Композитор Александра Пахмутова попала в "Чистилище" Миротворца 2018-08-10 16:27 198
КАРТА Началась реконструкция уставшей эстакады на Шулявке - когда перекроют движение 2018-08-10 16:00 192
Сытник назвал число уволенных за нарушение присяги детективов НАБУ 2018-08-10 12:43 243
КАРТА За сутки сепаратисты Донбасса 45 раз обстреляли позиции ВСУ, есть потери и раненные 2018-08-10 11:42 213

Лента

19:33 Лукашенко своим волевым решением легализовал в Беларуси игорный бизнес
18:29 Ответ Мадуро: За покушение на диктатора в Венесуэле арестовали уже 25 человек
17:31 Трампу расширят полномочия - президент США сможет своим решением вводить санкции
документ 16:27 Композитор Александра Пахмутова попала в "Чистилище" Миротворца
КАРТА 16:00 Началась реконструкция уставшей эстакады на Шулявке - когда перекроют движение
15:46 Таиланд дал гражданство спасенным из затопленной пещеры детям
15:13 Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Rogers Cup
фото 14:45 Экс-глава полиции Венесуэлы взял на себя вину за атаку дронов на диктатора Мадуро
фото 14:16 Facebook будет удалять страницы с чертежами оружия для 3D-принтера
13:44 ОБСЕ потребовала от Путина немедленно освободить Олега Сенцова