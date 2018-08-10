Политика Стало известно, как прокуратура разваливает и закрывает дела Евромайдана

2018-08-10 12:16 138

Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 года.

Соответствующее решение зачитал судья Андрей Антонов в пятницу, 10 августа, сообщает пресс-служба харьковского мэра в Facebook.

В частности, зачитывая решение, судья отметил, что обвинение фактически устранилось от доказательств вины Кернеса, из-за чего дело безрезультатно рассматривалось в течение четырех лет.

Кроме того, последние семь заседаний, в ходе которых должны были пройти дебаты, прокуроры пропустили. Таким образом, суд расценил позицию прокуратуры как отказ от обвинительного акта и вынес решение о закрытии дела.

Напомним, дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года. В марте 2015 года Генпрокуратура объявила о завершении досудебного расследования.