Макрон и Путин обсудили Сирию и Сенцова

Президенты Франции и России в телефонном разговоре обсудили вопросы Сирии, а также состояние украинского режиссера.
В пятницу, 10 августа, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого лидеры обсуждали ситуацию в Сирии и "некоторые другие темы". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле этого года российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания.
"Затрагивались также некоторые другие темы", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Елисейского дворца, Путин пообещал в скором времени предоставить французской стороне информацию о состоянии здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова.
"Президент Республики передал Президенту Путину свои опасения, учитывая, что здоровье господина Сенцова, похоже, опасно ухудшилось, а также подчеркнул важность того, чтобы Россия срочно нашла гуманитарный выход из ситуации", - говорится в заявлении пресс-службы Макрона.