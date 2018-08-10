Политика Макрон и Путин обсудили Сирию и Сенцова

2018-08-11 14:00 381

Президенты Франции и России в телефонном разговоре обсудили вопросы Сирии, а также состояние украинского режиссера.

В пятницу, 10 августа, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого лидеры обсуждали ситуацию в Сирии и "некоторые другие темы". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведенной в июле этого года российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута", - говорится в сообщении.



Сообщается, что Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в места их постоянного проживания.

"Затрагивались также некоторые другие темы", - говорится в сообщении.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Елисейского дворца, Путин пообещал в скором времени предоставить французской стороне информацию о состоянии здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"Президент Республики передал Президенту Путину свои опасения, учитывая, что здоровье господина Сенцова, похоже, опасно ухудшилось, а также подчеркнул важность того, чтобы Россия срочно нашла гуманитарный выход из ситуации", - говорится в заявлении пресс-службы Макрона.