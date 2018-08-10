Политика Адвокат Сенцова о фото режиссера: Они не передают его реального состояния

2018-08-11 10:00 159

 

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что снимки его подзащитного, которые накануне появились в Сети, не передают его реального состояния, пишет Meduza.

"Эту фотографию, насколько я понял, в тот же день сделал по просьбе Татьяны Москальковой омбудсмен Ямало-ненецкого автономного округа Анатолий Сак. Он сфотографировал Олега в том состоянии, в котором он находится. Но снимок передает не все: на самом деле он выглядит еще хуже", - рассказал правозащитник.

Он также отметил, что Сенцова сфотографировали в тюремной робе и не просили раздеться, чтобы показать реальное телосложение, хотя и так на фото видно как сильно он похудел.

"Его же не попросили раздеться, показать свое телосложение; видно, что форма на нем висит. Эта роба или полнит человека, или висит на нем, как на вешалке. На фото видно, что он достаточно сильно исхудал. Он не показывает свою грудную клетку и впалый живот - это, конечно, произвело бы больше впечатления. А так - его попросили встать, он встал. И его сфотографировали", - подчеркнул Динзе.

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