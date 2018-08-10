Политика Порошенко предупредил европейцев о "троянском коне" Кремля

2018-08-11 10:30 180

Президент Украины Петр Порошенко призвал европейских партнеров отстаивать свою энергетическую безопасность и назвал газопровод "Северный поток-2" "троянским конем" Кремля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Северный поток-2" – это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности.

Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной - это четкие и недвусмысленные сигналы в отношении истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза", - написал президент Украины.

В этом контексте Порошенко призвал европейских партнеров твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность и "как можно скорее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар".

В конце июля компания Nord Stream 2 начала прокладывать первые трубы в рамках строительства газопровода "Северный поток-2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию.

Строительство спорного газопровода "Северный поток-2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии и Польша и США, планируется завершить к концу 2019 года.