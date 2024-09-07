ВОЙНА В Украине Столтенберг предупредил Китай из-за помощи роССии

2024-09-07 12:30

 

Китай больше не может продолжать разжигать самый большой военный конфликт в Европе без последствий для себя, предупредил генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай прекратить поддерживать Россию в ее захватнической войне против Украины. Об этом он сказал во время визита в Норвегию на пресс-конференции в Осло в пятницу, 6 сентября.

"Я призываю Китай прекратить поддерживать российскую незаконную войну. Китай не может продолжать разжигать самый большой военный конфликт в Европе без того, чтобы не было последствий для интересов и репутации Пекина", - пригрозил он.

Столтенберг отметил, что война России против Украины демонстрирует, что "наша безопасность – не региональная, но глобальная".

"Иран и Северная Корея предоставляют дроны, амуницию, а Китай стал решающим соседом российской войны против Украины посредством своего безграничного партнерства и поддержки российской военной промышленности", - отметил генсек НАТО.

Ранее на текущей неделе Китай сделал заявление о многополярном мире. Также Пекин выступает за всеобъемлющую экономическую глобализацию.

subscriber subscriber

Еще по теме

США объявили о выделении нового пакета помощи Украине

2024-09-07 08:30

путин назвал "первоочередную" цель роССии в войне и упомянул операцию ВСУ на Курщине

2024-09-05 19:15

Украина не сможет поразить 90% самолетов роССии с помощью ATACMS — Белый дом

2024-09-05 16:48

Президент ЮАР сделал заявление о "мирном плане" Китая и Бразилии по Украине

2024-09-03 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

РЭБ для уклонистов: ТЦК глушат связь при задержании военнообязанного, правда ли это

2024-09-07 13:30

Столтенберг предупредил Китай из-за помощи роССии

2024-09-07 12:30

Наступление на Покровск: роССияне кое-где уже готовятся к обороне, - офицер ВСУ

2024-09-07 11:30

Нидерланды передают Украине оборудование и ракеты к F-16

2024-09-07 09:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

РЭБ для уклонистов: ТЦК глушат связь при задержании военнообязанного, правда ли это 2024-09-07 13:30
Столтенберг предупредил Китай из-за помощи роССии 2024-09-07 12:30
Наступление на Покровск: роССияне кое-где уже готовятся к обороне, - офицер ВСУ 2024-09-07 11:30
Нидерланды передают Украине оборудование и ракеты к F-16 2024-09-07 09:30