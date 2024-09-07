ВОЙНА В Украине Столтенберг предупредил Китай из-за помощи роССии

2024-09-07 12:30

Китай больше не может продолжать разжигать самый большой военный конфликт в Европе без последствий для себя, предупредил генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай прекратить поддерживать Россию в ее захватнической войне против Украины. Об этом он сказал во время визита в Норвегию на пресс-конференции в Осло в пятницу, 6 сентября.

"Я призываю Китай прекратить поддерживать российскую незаконную войну. Китай не может продолжать разжигать самый большой военный конфликт в Европе без того, чтобы не было последствий для интересов и репутации Пекина", - пригрозил он.

Столтенберг отметил, что война России против Украины демонстрирует, что "наша безопасность – не региональная, но глобальная".

"Иран и Северная Корея предоставляют дроны, амуницию, а Китай стал решающим соседом российской войны против Украины посредством своего безграничного партнерства и поддержки российской военной промышленности", - отметил генсек НАТО.

Ранее на текущей неделе Китай сделал заявление о многополярном мире. Также Пекин выступает за всеобъемлющую экономическую глобализацию.