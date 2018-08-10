Мир Лукашенко: РФ ведет себя варварски по отношению к нам

2018-08-11 12:00 114

Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

Об этом Лукашенко заявил во время посещения предприятия по производству сельхозтехники Гомсельмаш.

«Я хочу сохранить Гомсельмаш…У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании «неконкурентного преимущества».

«А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем», — добавил президент Беларуси.