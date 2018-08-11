Украина Стали известны причины ежедневной давки на метро "Воказальная" в Киеве

2018-08-12 11:00 279

 

Самой загруженной станцией киевского метрополитена оказалась "Вокзальная". Причина — в том, что тут работает только две кассы, а автоматами по продаже жетонов не пользуется почти никто, передает "Информатор".

Огромная толпа у станции метро собирается задолго до открытия. Уже к 5:30 к закрытому входу не протолкнуться. Когда станцию открывают, толпа людей превращается в достаточно организованную очередь, которая тянется на улицу. Люди ждут полчаса, чтобы купить жетон который продают один в одни руки.

Сотрудники метрополитена отказались давать комментарии по поводу неработающих касс. Хотя известно, что ранее в метрополитене заявляли, что будут отказываться от жетонов и сокращать количество кассиров. А с автоматами попродаже жетонов все сложнее.

Из шести автоматов на станции работает четыре. Но они принимают купюры по 10 гривен, а у людей не всехда есть банкноты такого номинала. Другие же просто не знают, как пользоваться машинами для выдачи жетонов. В итоге им приходится ждать по 20-30 минут в очереди.

Многие пассажиры сетутют на плохую организацию работы метрополитена. Недавно прилетевшая из Египта женщина со слезами на глазах говорила, что нельзя так обращаться с людьми. Некторые отмечают, что с такой организацией работы метрополитена Украине до Европы очень далеко.

Интересно, что депутаты Киевсовета предлагают установить в метро Киева табло, которое будет показывать время до прибытия поезда. Чтобы проект пошел в работу, он должен набрать минимум 61 голос. Впрочем вряди ли это поможет в проблемах с очередями на станциях.

Напомним, три компании подали заявки на аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

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