Политика Где "спрятали" Сенцова: появились свежие данные

2018-08-12 10:52 177

Главное управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло информацию о том, что осужденный украинский режиссер Олег Сенцов покинул колонию. Ранее появилась информация о том, что он якобы находился на борту одного из улетевших самолетов.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информацию пресс-службы регионального ведомства.

"Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку.

Ранее в ночь на воскресенье российская журналистка Виктория Ивлева, ссылаясь на свои источники, сообщила, что якобы самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда и возможно будет доставлен в Киев.

Сестра политзаключенного Наталья Каплан не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Позже Ивлева написала, что скорее всего над ней посмеялись и сообщили недостоверную информацию.

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ также заявили, что в сутки на медицинское обеспечение Сенцова, который объявил голодовку, тратится 11 тысяч рублей.

Отмечается, что с момента объявления голодовки Сенцову оказали 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 тысяч рублей.

"На лекарственное обеспечение данного пациента из федерального бюджета в указанный период затрачено более 95 тысяч рублей. Таким образом, на медицинское обеспечение Олега Сенцова тратится 1100 рублей в сутки", - сказано в заявлении.

Во ФСИН заявили также, что врачи провели пять консилиумов и не обнаружили ни угрозы жизни пациента, ни ухудшение состояния его здоровья.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что из 88 дней голодания заключенный начал принимать медицинскую смесь, которая поддерживает содержание питательных веществ в организме, всего три недели назад.

Незаконно осужденный в РФ Олег Сенцов голодает уже 91-й день.

По словам адвоката Сенцова, третий кризис на фоне голодания начался у заключенного в июле.

По словам Динзе, пульс у Сенцова замедлился до около 40 ударов в минуту, но на больницу он не соглашается.