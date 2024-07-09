Мир ХАМАС принял предложение США начать переговоры об освобождении израильских пленных

2024-07-09 10:26

ХАМАС принял предложение США начать переговоры об освобождении израильских пленных, в том числе солдат и мужчин, спустя 16 дней после первой фазы соглашения о прекращении войны в Газе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в исламистской группировке.

Отмечается, что ХАМАС отказался от требования, чтобы Израиль перед подписанием соглашения взял на себя обязательство постоянного прекращения огня.

Палестинский чиновник, близкий к группе международных посредников, рассказал, что это предложение может привести к рамочному соглашению, если оно будет принято Израилем.

Источник в израильской переговорной группе утверждает, что теперь появился реальный шанс достичь договоренности. Это резко контрастирует с прошлыми заявлениями Израиля о неприемлемости условий ХАМАС.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что переговоры продолжатся на следующей неделе, но подчеркнула, что разногласия между сторонами все еще остаются.

Новое предложение предусматривает, что посредники будут гарантировать временное прекращение огня, доставку помощи и вывод израильских войск на время косвенных переговоров по реализации второй фазы соглашения, сообщил источник в ХАМАСе.