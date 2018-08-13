Украина фото Ограбление ювелирного в Киеве: появилось видео разбоя на Щербакова, найдено авто нападавших

2018-08-13 09:10 390

Киевские правоохранители обнаружили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, ограбившие ювелирный в Киеве.

"Полицейские нашли подожженный автомобиль Peugeot на территории гаражного кооператива на улице Нечуй-Левицкого", –  сообщает пресс-служба Нацполиции.

Напомним, вчера трое неизвестных ограбили ювелирный отдел ломбарда в спальном столичном найоне "Нивки" и застрелили охранника.

По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение на улице Щербаковского (бывшая Щербакова), несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки".

Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался. Полиция изъяла видео с камер наблюдения.

Правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников. В Youtube сегодня утром были выложены кадры видеосъемки случайных свидетелей ограбления. Однако, вероятно в интересах следствия, видео вскоре было удалено авторами.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, по факту нападения начаты уголовные производства по п. 6 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины и по ч. 4 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины.

На данный момент полиция устанавливает всех участников и обстоятельства инцидента, вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направлены на экспертизу.

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