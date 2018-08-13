Политика "Мы такие же хозяева Европы", - Турция намерена вступить в НАТО и ЕС

2018-08-14 14:45 216

Турция продолжает курс на вступление в ЕС и будет выполнять свои обязательства как член НАТО.

"Мы никогда не отказывались от полного членства в ЕС и продолжим наши реформы (по вступлению в ЕС). Мы такие же хозяева Европы, как и европейские страны. Мы ждем решения ЕС по визовому режиму. Мы продолжим также выполнять наши обязательство как член НАТО… В Европе сильна антимусульманская позиция, в соцсетях много ненависти и исламофобии, нужно исправить эту ситуацию", – заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, "Турция присутствует на Западе в той же мере, что и на Востоке".

"Балканы, Средняя Азия, Ближний Восток – это наш регион", – сказал турецкий министр, добавив, что Турция будет укреплять свои отношения с Россией, Ираном, странами Персидского залива.

Напомним, в июне стало известно, что приостановлены переговоры о вступлении Турции в ЕС. Также прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя. При этом у Турции пока не отзывают статус кандидата на вступление в Евросоюз из-за сделки по беженцам.

В Европе критикуют Турцию за отход от верховенства закона в стране, ситуацию с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.