Мир Экс-советница Трампа пояснила, зачем записывала секретные разговоры в Белом доме

2018-08-14 09:11 135

Бывшая советница президента США Дональда Трампа Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что она записывала разговоры в Белом доме, в частности и об ее увольнении.

"Я должна быть в состоянии защитить себя, поэтому не жалею об этом", - сказала Омароса.

Омароса заметила угрозу в том, как ее попросили покинуть Белый дом.

"Мы хотим поговорить с вами о том, чтобы вы покинули Белый дом", - на записи разговора говорит глава штаба Белого дома Джон Келли. "Важно понимать, что если мы сделаем это по-дружески, вы сможете продолжить жить без каких-либо неудобств относительно вашей репутации".

Когда Омаросу в интервью спросили, как часто она делала записи во время своего пребывания на посту советника президента, она ответила: "В Белом доме все прогибаются... У вас должен быть крепкий хребет".

В числе записанных разговоров присутствует беседа с главой администрации Джоном Келли в ситуационной комнате об ее увольнении. Следует отметить, что в этом помещении принимаются усиленные меры безопасности. Туда запрещено проносить сотовые телефоны и другие записывающие устройства. Обрывки разговора с Келли она продемонстрировала во время эфира на канале NBC, в котором она появилась в связи с выходом ее книги Unhingend.

В записи можно услышать, как Келли говорит, что она может рассматривать время проведенное в Белом доме, как "год службы стране", после чего говорит о "будущих трудностях", которые связаны с ее "репутацией".

Маниголт-Ньюман на протяжении многих лет была убежденным сторонником президента. В январе 2017 года Омароса получила должность помощника президента и директора по коммуникациям в Управлении по связям с общественностью.