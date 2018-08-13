Украина На Украину обрушится тропическая жара

2018-08-13 18:00 363

 

В Украине в ближайшие сутки ожидается сухая и жаркая погода.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Интерфакс-Украина.

Во вторник, 14 августа, осадков в стране не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге до 22°; днем 29-34°.

В Киеве 14 августа также без осадков; температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

В среду, 15 августа, в западных, местами в северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз кое-где порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами до 37°, в западных областях 24-29°.

В Киеве 15 августа без осадков, лишь вечером местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 20°, днем 32-34°.

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