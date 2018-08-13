Политика Путин летит к Меркель поговорить об Украине

2018-08-13 19:30 255

Встреча состоится в субботу, 18 августа, в замке Мезенберг

Президент РФ Владимир Путин посетит Германию для встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель. Об этом рассказал спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Die Welt.

Встреча состоится в субботу, 18 августа 2018 года, в замке Мезенберг. Стороны планируют обсудить "текущие внешнеполитические вопросы": будут обсуждаться конфликт в Сирии, ситуация на востоке Украины и энергетические вопросы.

Ранее глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что во время разговора с Меркель узнал, что вопрос освобождения заложников был одним из главных на ее встрече с Путиным.

Напомним, Меркель заявила, что будет поддерживать украинский вариант введения миротворцев на Донбасс и решение по миссии ООН будет согласовываться с Киевом.

Отвечая на вопрос, какой вариант введения "голубых касок" на восток Украины будет поддержан – украинский или российский, Меркель сказала: "Каждое соглашение может быть соглашением, только если оно обсуждается каждым из участников. Мы никогда не будем поддерживать миссию против Украины".