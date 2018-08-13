Украина Ограбление ломбарда в Киеве: полиция ищет грабителей-иностранцев

2018-08-13 16:58 123

 

Как установили правоохранители, грабители говорили между собой на иностранном языке и только один обращался к продавцу и охраннику на русском

Злоумышленники, которые ограбили ломбард в Киеве и убили охранника, не украинцы - они говорили между собой на иностранном языке, а один из них обращался к охраннику и продавцу на русском. Об этом сообщает полиция Киева.

По информации правоохранителей, трое грабителей готовились к преступлению. Они выбрали время, когда в городе нет пробок, просчитали пути отступления и где оставить машину.

В машине злоумышленники прикрывали лица - чтобы их не зафиксировали камеры в гаражном кооперативе. Затем они сознательно подожгли машину - в ней нашли оружие, которое применили при ограблении.

Злоумышленникам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Их продолжают искать и информацию об их местонахождении можно сообщать в полицию.

Ограбление произошло вечером 12 августа. Трое неизвестных убили охранника, забрали драгоценности и скрылись. Их машину позже нашли сожженной.

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