Украина Сегодня Медовый Спас - начался двухнедельный Успенский пост

2018-08-14 15:13 144

C Медового Спаса В наши края он пришел из Византии, где в ІХ в. в течение недели по Константинополю носили части Креста Господня, чтобы очистить город от эпидемий и "злых духов".

В этот день чтут память семи мучеников Маккавеев, которые возглавили восстание за веру в единого Бога и были за это жестоко наказаны.

Также, по легенде, именно 14 августа принял крещение князь Владимир. Поэтому в этот день в древнем Киеве освящали воду в Днепре, купали скот, чистили колодцы.

Маковея в Украине – это не только религиозный праздник. С этого дня всегда приступали к осенним полевым работам и медосбору, ласточки начинали улетать, а в народе готовились к проводам лета.

По древним обычаям, на Маковея святят воду, мед и мак. Дома готовят постный борщ с грибами и "шулыки". В храм несут букеты из цветов и трав – "маковейчики". Считается, что если не освятить цветы на Первого Спаса, то не будет цвести хозяйство.

Поговорки:

На первый спас лошадей (весь скот) купают.

Первый спас — первый сев.

Традиции в других странах:

В Сербии в этот день освящают воду, используя молодой базилик. В этот день не купаются, а тот, кто работает, может заболеть неизлечимой болезнью.

В Македонии женщинам запрещается стирать белье или купать детей в течение первого дня или нескольких первых дней "Макавеев".

В Болгарии зятья с подарками ходили в гости к родителям жены и целовали им руку, в связи с чем день так и называли — "Зетьовден".

Яблочный Спас (Средний Спас, Великий Спас) - 19 августа

Ореховый Спас (Третий Спас, Хлебный Спас) - 29 августа