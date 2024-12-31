Жизнь Приметы на Новый год 2025: что нужно сделать, чтобы привлечь деньги и счастье

2024-12-31 16:36

Перед Новым годом обязательно нужно сделать несколько вещей, чтобы начать жизненный этап с успехом, счастьем и силами. Ниже расскажем подробнее о новогодних приметах, которые помогут привлечь в дом положительную энергетику и богатство.

Новогодние приметы для привлечения успеха:

Перед входной дверью в новогоднюю ночь поставьте денежное дерево. Это поможет привлечь богатство. Если нет дерева, то можно заменить его тарелкой с монетами.

Чтобы оставить неудачу в прошлом году, нужно после боя курантов открыть входную дверь. Таким образом, все плохое уйдет из дома, а все хорошее – придет.

Возле елки поставьте стакан с водой. Это нужно для того, чтобы семья не знала нищеты и голода. Важно не убирать стакан в течение 14 дней.

Вечером 31 декабря необходимо переместить 22 вещи в доме или квартире. Неважно, что именно это будет и куда вы их поставите.

Для привлечения финансовых успехов рекомендуется повесить на елку крупную купюру, а до последнего дня в текущем году необходимо отдать все долги.

Еще наши предки наблюдали явления в новогоднюю ночь и верили, что они связаны с определенными знаками или событиями. К примеру, если 1 января хорошая погода, то и осень будет такой.

Также говорили, если на Новый год светит солнце, то людей ждет финансовый рост. Существует много примет, связанных с елкой. Одна из них говорит, что когда новогоднее дерево случайно упало, то семья будет счастлива очень скоро.