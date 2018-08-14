Политика Могут отказать органы: появились тревожные новости о Сенцове

2018-08-14 18:00 177

 

Российская правозащитница Зоя Светова, которая 14 августа получила разрешение на свидание с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым, заявила, что врачи предостерегают узника Кремля от дальнейшей голодовки, поскольку у него могут отказать внутренние органы.

Также она уточнила, что сейчас мужчина в основном лежит и похудел, по его словам, на 17 килограммов, а по версии врачей — на 11 килограммов, сообщается на Telegram-канале "Открытая редакция".

"Говорит, что быстро устает, периодически появляются боли в сердце. Его состояние меняется в течение дня. Лечащий врач прогнозов не делал, но сказал, что хорошо бы уже прекратить голодовку. Могут отказать внутренние органы", — рассказала Светова.

В комментарии телеканалу RTVI правозащитница также отметила, что сам Сенцов называет свое состояние "предкритическим".

Светова разговаривала с ним два часа в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Она добавила, что режиссер находится в "хорошей и чистой" четырехместной палате.

"Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, делают то, что могут делать, но не дают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему ставят капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь", — добавила правозащитница.

Кроме того, она отметила, что режиссер не планирует прекращать голодовку, и ее целью все также остается освобождение украинских политических заключенных из российских тюрем.

Видеозапись с подтверждением Световой о плохом состоянии Сенцова опубликовала на своей странице в Facebook и российская общественница Виктория Ивлева.

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